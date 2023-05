Congresso de catarata e cirurgia refrativa deve receber 4 mil pessoas

(foto: Freepik)

Após a última edição realizada em Salvador (BA), o Congresso de catarata e cirurgia refrativa (BRASCRS) retorna para São Paulo mais interativo e com amplo prestígio internacional. O congresso representa o setor de oftalmologia , que cada vez mais cedo precisa atender às necessidades fundamentais da população. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), casos de doenças oculares em crianças e adolescentes cresceram nos últimos anos, e não houve recuo das doenças que atingem os idosos, como a catarata , diagnosticada em cerca de 25% dos brasileiros acima de 50 anos.Organizado pela Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa (ABCCR), o evento será realizado de 24 a 27 de maio, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Ao longo de quatro dias, aproximadamente quatro mil pessoas terão a experiência de interagir com empresas importantes do setor, além de conferir palestras e cursos com especialistas de diversos países.A edição promete mais de 55 convidados internacionais, como Ike Ahmed, professor da Universidade de Toronto e Diretor do Glaucoma and Advanced Anterior Surgical (GAASS), Dan Reinstein, médico diretor e fundador da London Vision Clinic, Gerardo Valvecchia, diretor do Centro de Olhos Quilmes na Argentina, dentre outros.A expectativa é que seja um encontro de muito aprendizado compartilhado entre profissionais das áreas de catarata, cirurgia refrativa e outras subespecialidades como glaucoma e córnea.O BRASCRS 2023 trará conhecimento atual e de qualidade, com 21 salas simultâneas, mais de 50 wet labs (cursos práticos), cerca de 500 palestrantes nacionais e internacionais e 50 expositores compartilhando novas tecnologias. Sessões especiais como cinema 3D, que mostram as cirurgias com muito mais realidade e sessões com cirurgias ao vivo, estão entre os destaques desta edição.Os oftalmologistas que tenham interesse em participar do BRASCRS 2023 podem realizar o credenciamento na secretaria do evento durante os dias 24 e 27 de maio.