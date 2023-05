Yoga pode ajudar pacientes hipertensos no controle da pressão, diz estudo

Francisco Kaiut, professor de yoga, quiroprata e terapeuta natural: pesquisa mostrou uma melhora significativa na frequência cardíaca e na pressão arterial em repouso dos que fizeram yoga em vez de alongamento (foto: MF Press Global/Divulgação )





Você sabia que o yoga vai muito além do relaxamento? Um estudo clínico conduzido com 60 pacientes com pressão alta demonstrou que a yoga pode ser uma aliada eficaz para quem tem problemas cardiovasculares.





Segundo o o professor de yoga, quiroprata e terapeuta natural, Francisco Kaiut, uma pesquisa canadense comparou dois grupos de voluntários e constatou uma melhora significativa na frequência cardíaca e na pressão arterial em repouso dos que fizeram yoga em vez de alongamento antes de outros exercícios.





O projeto foi realizado durante três meses e, nesse período, os participantes foram submetidos a rotinas físicas cinco vezes por semana. Os treinos diários consistiam em 15 minutos de ioga para o grupo um e o mesmo tempo de alongamento para o grupo dois, com uma sequência de 30 minutos de atividades aeróbicas iguais para as duas turmas.





Os resultados confirmaram que, apesar de similares, alongamento e ioga têm diferenças importantes. As evidências sustentam inclusive que esta última, devido a sua variedade e intensidade, pode ser igual ou superior em benefícios cardiovasculares ao próprio exercício aeróbico. No entanto, ressaltam que mais pesquisas são necessárias antes que a ioga possa ser adicionada às diretrizes de reabilitação cardíaca.





Os dados foram publicados no Jornal Canadense de Cardiologia de 2022. O artigo recebeu o título "Impact of Yoga on Global Cardiovascular Risk as an Add-On to a Regular Exercise Regimen in Patients With Hypertension" (Impacto da ioga no risco cardiovascular como complemento de um regime regular de exercícios em pacientes com hipertensão, em português).





"O bem-estar ajuda a reduzir os níveis de ansiedade. O yoga nos ensina a conhecer nossos corpos , a ouvi-lo e até a respirar da forma correta. Além disso, a postura corporal também impacta na forma como a oxigenação chega no cérebro e em diversas funcionalidades cerebrais responsáveis pela liberação de substâncias que causam prazer e bem-estar", disse.

Método Kaiut

O Método Kaiut adapta a prática milenar do yoga às necessidades da vida humana moderna. As posições funcionam como sistemas complexos de alavancagem, operando biomecanicamente. Cada posição corresponde a uma necessidade do corpo, tendo efeito em uma ou várias articulações ao mesmo tempo.





Com prática constante nas escolas físicas e online, o método já comprovou seu vasto potencial terapêutico, aliviando dores crônicas que outrora pareciam não ter solução, diminuindo crises de ansiedade, estresse e esgotamento, recuperando mobilidade após cirurgias evasivas ou doenças e uma série de outros sintomas.





Diferente dos métodos mais tradicionais que buscam posições únicas e perfeitas, o Método Kaiut busca entender a necessidade de cada aluno e adaptar as posições para que tragam alívio e resultado a todos.





"Amo muito! Minha coluna nunca mais incomodou! Trabalho sério e competente. Recomendo!", disse Solange T, aluna da Kaiut Yoga. "Viciante. Não vivo mais sem! Adeus braços travados e dores posturais. E durmo muito bem após a aula. Minha mãe de 87 anos é minha companheira", comentou Gilda B, outra aluna do método.