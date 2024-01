Taís Araújo foi internada no no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo com fortes dores na costa e diagnosticada com hérnia de disco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser diagnosticada com hérnia de disco lombar, a atriz Taís Araújo passou por procedimento e recebeu alta nesta quarta (10). Ela ficará de fora dos três primeiros episódios de 'The Masked Singer Brasil 4', da Globo, previsto para estrear no próximo dia 21, com apresentação de Ivete Sangalo. Globo diz que ela retoma gravações na semana que vem.





A hérnia de disco, doença que acomete uma região específica da coluna, chamado disco intervertebral, foi a principal causa, seguida de dor na lombar, de afastamentos do trabalho por razões de saúde em 2023, segundo o Ministério da Previdência Social. No ano passado, mais de 2,5 milhões de brasileiros foram afastados do trabalho com algum tipo de doença.

Segundo especialistas, a hérnia de disco atinge a população mais jovem, principalmente em idade produtiva, dos 20 aos 40 anos. Os sintomas são bastante limitantes e restritivos, impedindo, de fato, a realização das atividades diárias, e os dois fatores mais importantes associados às lesões na coluna são o sedentarismo e má postura.





A dor ciática é o sintoma mais marcante -é irradiada para a perna e está associada a perda de sensibilidade, de força muscular, sensações de choques e formigamentos nos membros.





A melhor forma de prevenir a hérnia é evitar altos níveis de estresse com uma rotina saudável, tanto do ponto de vista mental como físico, mantendo uma postura adequada no ambiente de trabalho, nas atividades domésticas (que sobrecarregam muito a coluna), a boa ergonomia no escritório e principalmente a atividade física regular também servem como prevenção e tratamento da dor lombar crônica.





O seu diagnóstico se faz por um exame físico bem realizado e exames de imagem condizentes com a lesão. "Muitas vezes, as pessoas leem o laudo de um exame que aponta uma 'hérnia' e, mesmo sem ter uma história clínica e um exame físico condizentes com o diagnóstico, julgam ter a doença. Um diagnóstico equivocado levará invariavelmente a um tratamento errado", explica Renato Ueta, ortopedista e membro do Grupo da Coluna do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Escola Paulista de Medicina - Unifesp.





A cirurgia nem sempre será necessária para o tratamento de hérnia de disco. Por vezes, medicamentos, reabilitação física (fisioterapeutas, educadores físicos) e métodos analgésicos, como acupuntura poderão auxiliar muito no tratamento.