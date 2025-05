Minas registra a menor temperatura do ano nesta sexta (30)

Em meio a uma frente fria, o distrito de Monte Verde, no Sul de Minas Gerais, registrou a menor temperatura do ano no estado nesta sexta-feira (30). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), às 7h, foi registrado apenas 0,4ºC, com sensação térmica de 3,7ºC.

De acordo com o Inmet, o ar frio que avança na retaguarda da frente fria provoca queda da temperatura, com possibilidade de geada no Sul de Minas, mas a máxima prevista é de até 34°C em Montalvânia, no Norte.

Em Belo Horizonte, a mínima foi de 15,2ºC na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h. No mesmo horário e local, a sensação térmica foi de 10,2°C. A máxima pode chegar a 25ºC e a umidade relativa do ar fica em torno de 50%, à tarde.

A previsão indica, ainda, que haja pequeno declínio de temperatura entre hoje e sábado (31), dias em que a massa de ar polar estará atuando no estado.