Tempo em BH: confira a previsão para esta quinta-feira (29)

A previsão meteorológica indica que Belo Horizonte terá um dia de temperaturas amenas nesta quinta-feira (29).

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 15,5°C, às 6h, na estação Floresta, na Região de Venda Nova.

Já na estação Cercadinho, na Região Oeste, a mínima registrada foi de 16,2°C, às 6h. No mesmo local e horário a sensação térmica foi de 13,9ºC. Na estação Pampulha, na Região homônima, a temperatura foi de 15,8°C, com sensação térmica de 17°C, às 6h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com a previsão, o dia deve ser de céu fica parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva isolada e de curta duração, com máxima prevista para 25°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 50% à tarde.