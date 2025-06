MG: motociclista morre ao ser atropelado por trem na Zona da Mata

Um motociclista de 33 anos morreu após ser atropelado por um trem no último sábado (21/6) em Antônio Carlos, na Zona da Mata mineira. O acidente foi divulgado nesta segunda-feira (23/6) pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, o acidente aconteceu no cruzamento entre a linha férrea e a Avenida Henrique Diniz, no centro da cidade. A vítima morreu na hora e teve o corpo dilacerado.

Segundo relato do maquinista, de 42 anos, o motociclista seguia no sentido centro-bairro e, ao se aproximar da passagem de nível, reduziu a velocidade, possivelmente ao perceber a aproximação do trem. No entanto, logo depois, acelerou repentinamente, não sendo possível evitar a colisão.

A locomotiva atingiu a lateral da motocicleta, que foi arrastada por alguns metros. Equipes do Samu estiveram no local e constataram o óbito. A perícia técnica realizou os trabalhos e liberou o local para a remoção do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Ainda segundo a Polícia Militar, o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).