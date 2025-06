Jovem preso com espingarda no carro receberia R$ 750 para transportá-la

Um homem de 21 anos foi preso no início da madrugada desta segunda-feira (23/6) em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, ao ser flagrado transportando drogas e uma espingarda calibre 12. O material estava sobre o banco do carona carro que ele dirigia.

Durante operação policial no Bairro Conjunto SIR, os militares viram um carro com as características de um veículo denunciado por fazer entregas de entorpecentes.

Quando a PM se aproximou, o jovem tentou fugir, mas acabou cercado e preso. Pela janela do veículo, os militares viram a espingarda.

Durante as buscas no carro, foram encontradas pequenas quantidades de crack e maconha. Conforme informações da polícia, o rapaz alegou que a droga não pertencia a ele e que apenas receberia R$ 750 para buscar a arma na cidade de Santa Efigênia de Minas, também no Vale do Rio Doce, e entregá-la no Bairro Conjunto SIR.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil. As drogas e o carro foram apreendidos.