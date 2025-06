Um jovem de de 22 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso na noite dessa quarta-feira (18/5) em um ônibus interestadual na BR-116, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o jovem, que viajava com documentos falsos, é suspeito de atuar como gerente do tráfico de drogas no Bairro Vila Pedrosa, em Teófilo Otoni, Região do Vale do Jequitinhonha.

Segundo a PM, o suspeito foi localizado através de denuncias anônimas, que informaram o deslocamento do jovem de Teófilo Otoni para Belo Horizonte, passando por Governador Valadares. Com base nas informações, os militares abordaram o ônibus que fazia a rota mencionada.

Os policiais identificaram o suspeito, que apresentou um documento de identidade em nome de outra pessoa, mas, segundo a PM, após consulta aos sistemas foi constatado que se tratava de um nome falso. O jovem foi preso em flagrante por uso de documento falso e também porque tinha um mandado de prisão em aberto.

Segundo dados repassados por equipes da PM de Teófilo Otoni, o suspeito seria o atual gerente do tráfico de drogas no Bairro Vila Pedrosa e teria passado um período escondido no Rio de Janeiro, de onde estaria trazendo entorpecentes para abastecer a região.

O jovem foi levado à Delegacia de Plantão de Governador Valadares, onde o caso foi registrado.