Polícia investiga corpo encontrado por moradores em Santa Luzia

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil investiga a morte de um homem, cujo corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira (19/6), com diversos ferimentos no Bairro Vila Nova Esperança, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O corpo foi encontrado por transeuntes que o avistaram de cima da rua Uberlândia, bastante íngreme, chamando a Polícia Militar. O local é de difícil acesso, mas aos militares desceram a ribanceira e encontraram a vítima.

Segundo relato do sargento Lúcio, o corpo tinha muitas escoriações, mas não foi possível identificar a a causa da morte, pois aparentemente não haviam marcas de tiro ou de objeto cortante.

Peritos da Polícia Civil também estiveram no local e confirmaram a impressão do PM, uma vez que também identificaram não ter havido o uso de qualquer tipo de arma.

Segundo os peritos, as escoriações podem ser oriundas de uma queda, no local ou se espancamento, o que somente poderá ser definido por um exame mais detalhado, a ser feito no Instituto Médico Legal (IML), para onde o corpo foi levado.