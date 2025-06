BH: bairro recebe aviso de toque de recolher após morte de chefe do tráfico

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Moradores do Bairro Conjunto Paulo VI, na Região Nordeste de Belo Horizonte, receberam uma mensagem sobre um suposto toque de recolher imposto por criminosos da região. A medida, segundo o comunicado, ocorre devido à possibilidade de troca de tiros após o homicídio de um homem, de 32 anos, na tarde desse domingo (22/6), apontado como chefe do tráfico de drogas.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima estava parada na rua, ao lado de uma motociclista. Ela conversava com outras pessoas quando um carro se aproximou. Dois homens teriam desembarcado do veículo e disparado contra o desafeto.

A vítima tentou fugir correndo pela rua, mas foi alcançada e atingida. O alvo foi baleado por todo o corpo, principalmente na cabeça, mas o registro policial não cita quantos disparos foram feitos.

Desde então, moradores e pessoas que trabalham na região receberam uma mensagem via aplicativo de mensagem orientando que permaneçam atentos e “evitem sair de casa”. No aviso, que não possui assinatura de nenhuma gangue ou grupo criminoso, é anunciada uma “grande operação de recolher total”.

“Há risco de troca de tiros a qualquer momento. Não temos uma hora específica para o acontecimento, portanto, é importante permanecer vigilantes”, aponta o comunicado.

Parte baixa x parte alta

Informações anônimas revelaram que o homem, alvo do ataque na tarde de ontem, chefiava o ponto do tráfico na parte baixa do Conjunto Paulo VI. Ele estaria em guerra com traficantes da parte alta do bairro. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que vai investigar o caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sobre o suposto toque de recolher, a reportagem procurou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para mais informações sobre o policiamento na região. No entanto, até a publicação desta matéria, a corporação não respondeu.