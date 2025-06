Chefe do tráfico é assassinado com tiros na cabeça em BH

Um homem, de 32 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas, foi assassinado a tiros na tarde desse domingo (22/6), no bairro Paulo VI, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima estava parada em via pública ao lado de uma motociclista e conversando com outro indivíduos quando um carro se aproximou.

Dois suspeitos desembarcaram do veículo, atiraram diversas vezes contra o homem, que tentou fugir correndo pela rua, mas foi alcançado e atingido.

A vítima foi baleada por todo o corpo, principalmente na cabeça, mas o registro policial não cita com quantos tiros o homem morreu.

Informações anônimas revelaram que a vítima chefiava ponto do tráfico na parte baixa do bairro Paulo VI e que estava em guerra com traficantes da parte alta do bairro.

A motociclista encontrada no local do crime estava com o licenciamento atrasado e foi apreendida. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que vai investigar o caso.



