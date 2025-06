Vídeo: homem é morto a tiros dentro de carro em Venda Nova

O corpo de um homem de 32 anos foi encontrado dentro de um veículo Fiat Palio, na Rua Rosa Zandona, no Bairro Candelária, em Venda Nova, na manhã desta segunda-feira (23/6).





Imagens feitas por câmeras de vigilância de um imóvel próximo ao local do crime registraram a ação do suspeito. É possível ver que o Fiat Palio cinza se aproxima do veículo de mesmo modelo e de cor azul que está estacionado. O carro cinza para ao lado do azul.

O atirador, que está no banco do passageiro, abre a porta com a arma em punho e faz diversos disparos contra o homem.

A Polícia Militar ainda tenta identificar e localizar o suspeito de disparar várias vezes contra o carro. Ainda não se sabe a motivação do crime.