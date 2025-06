Três homens são indiciados por assassinato com requintes de crueldade

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Três homens, um de 25 anos, e dois de 28, estão sendo indiciados pela Polícia Civil por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, que foi esquartejada.

O crime ocorreu em Caetanópolis (MG), na Região Central do estado. Os dois homens de 28 anos foram presos na última terça-feira (17/6). Já o de 25 ainda está foragido.

No último dia 5 de fevereiro, o corpo de um homem, de 35 anos, foi encontrado em uma mata próxima ao depósito de resíduos sólidos do município. A vítima era procurada depois da queixa de desaparecimento, registrada por sua mãe.

Segundo as investigações, dias antes do crime, o homem teria se envolvido em uma briga com três indivíduos. No início de fevereiro, os suspeitos se encontraram com a vítima e o sequestraram, colocando-o em um carro. Ele foi levado para uma estrada, onde foi executado.

O corpo foi arrastado até uma mata, onde foi incendiado pelos investigados. De acordo com a polícia, a identificação dos autores foi possível por eles serem envolvidos com o tráfico de drogas na região. A motivação do crime, segundo apurado, estaria relacionada a ameaças anteriores e desentendimentos entre os envolvidos.

O corpo da vítima foi localizado depois de uma denúncia recebida pela polícia. Um catador de lenha avistou o cadáver em meio ao matagal e contou a um morador das proximidades, que repassou a informação para a polícia.

Quando os policiais chegaram ao local, confirmaram que havia sinais de carbonização e notaram que as características da vítima eram compatíveis com as do homem desaparecido.

No local, foram encontradas marcas que indicam que o corpo foi arrastado até o matagal. O inquérito policial foi concluído e a polícia continua as buscas pelo suspeito foragido.