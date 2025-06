Execução em BH pode ter sido motivada por vingança ou acerto de contas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Acerto de contas ou vingança? A Polícia Civil trabalha com as duas possibilidades para esclarecer o caso do assassinato de Bruno Simões de Pinho Matos, de 28 anos, na Rua Olegário Mariano, no Bairro Tupi B, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

O crime aconteceu na tarde de sábado (14/06). De acordo com as primeiras informações, fornecidas pela mãe da vítima, o filho estava agindo estranhamente nos últimos dias, tendo passado, inclusive, a andar armado, o que não era uma rotina.

“Meu filho estava ameaçado de morte, não sei o motivo, mas ele tinha dito isso”, disse a mãe da vítima a policiais militares que estiveram no local.

Bruno era morador do Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de BH, e uma das incógnitas, segundo os policiais civis, é descobrir o que ele estaria fazendo no Bairro Tupi B.

O assassinato

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da PM, Bruno caminhava pela rua no sábado (14/06), quando uma motocicleta se aproximou, parou próximo dele e os dois ocupantes começaram a atirar.

Depois dos tiros, segundo testemunhas, o garupa da moto desceu, foi até onde Bruno estava caído e pegou um revólver e um celular que estava numa bolsa que a vítima carregava. Em seguida, a dupla fugiu alta velocidade.

Ainda segundo uma testemunha, a motocicleta caiu durante a fuga. O piloto se levantou a fez o veículo pegar no tranco possibilitando que ele e o garupa continuassem a fuga.

A ocorrência foi registrada na 2ª Central de Plantão Digital.