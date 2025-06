Corpus Christi: número de mortes quase triplica nas rodovias federais de MG

O número de mortos quase triplicou nas rodovias federais de Minas Gerais, sob a circunscrição da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante o feriado de Corpus Christi, segundo balanço divulgado no início da noite desta segunda-feira (23/6) pela corporação.

Entre os dias 18 e 22 de junho, a PRF contabilizou 17 mortes. No mesmo período do ano passado, seis pessoas perderam a vida em acidentes nas rodovias. Neste ano, foram registrados 143 acidentes e 155 vítimas feridas. Em 2024, os números haviam sido menores: 118 sinistros e 136 pessoas com algum tipo de ferimento.

A PRF autuou 124 motoristas por embriaguez, e seis condutores foram detidos por crime de trânsito. Mais de 11 mil veículos foram fiscalizados, e cerca de 12 mil pessoas passaram por algum procedimento de fiscalização.

Durante a operação, também foram registrados 3.485 flagrantes de veículos transitando com excesso de velocidade nas rodovias federais mineiras.

