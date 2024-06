A quantidade de vidas perdidas nas rodovias federais e estaduais, que passam por Minas Gerais, caiu durante os quatro dias de feriado do Corpus Christi deste ano. Ao todo, seis pessoas morreram em decorrência de acidentes de trânsito, em comparação com as 15 vítimas durante o mesmo recesso em 2023, o que representa queda de 60% das ocorrências. Apesar disso, conforme dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o número de acidentes aumentou 9,25% nas estradas fiscalizadas pela corporação.





Desde a madrugada da última quarta-feira (29/5), a PRF reforçou o policiamento nas rodovias que cortam o estado com o objetivo de garantir a segurança durante o feriado. Durante a operação, 11.972 pessoas e 11.590 veículos foram fiscalizados, sendo que 197 foram recolhidos “por diversas irregularidades”.

Entre as infrações registradas nas rodovias federais nos quatro dias de recesso estão: 731 ocorrências de ultrapassagens proibidas; 547 pessoas, entre condutores e passageiros, flagrados sem cinto de segurança; e 103 motoristas dirigindo sob efeito de álcool, sendo que dois deles foram detidos.





Em relação aos acidentes, conforme dados apresentados pela PRF, houve queda de 60% na quantidade de mortos. Isso porque, em 2023, foram computadas 15 vítimas nas estradas federais e estaduais. Já este ano, o número caiu para seis. Apesar dos dados animadores, as ocorrências sem vítimas aumentaram, passando de 108, no último ano, para 118 em 2024.





Já nas estradas estaduais a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) fez 427 autuações de embriaguez ao volante, incluindo 13 prisões; 43 registros de crimes de trânsito e apreendeu 538 casos. Ao contrário das BRs, os acidentes, com e sem vítimas, caíram 27,9% - de 143 para 103.