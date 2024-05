Voluntários tingem serragem na Igreja São José, em BH, que terá, na escadaria, desenho da bandeira do Rio Grande do Sul

Os católicos se preparam, na capital e no interior de Minas, para as cerimônias do dia de Corpus Christi, com programação especial, nesta quinta-feira (30/5), que inclui missas, bênçãos, procissões, e a tradição dos tapetes devocionais. Em Belo Horizonte, o arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo presidirá, às 10h30, a celebração eucarística na Catedral Cristo Rei, e também no Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia (Igreja Boa Viagem), às 17h.

Segundo a Arquidiocese de BH, a solene celebração eucarística na Cristo Rei (em construção na Região Norte de BH) será seguida de procissão – “momento em que os fiéis e visitantes poderão contemplar a arte dos tapetes feitos a partir da serragem”, segundo nota divulgada ontem. Já na Boa Viagem, no Centro, os fiéis participarão do cortejo luminoso em direção ao Santuário Arquidiocesano São José (Igreja São José), que também estará com os tapetes devocionais.

"Esperamos que uma multidão participe desse momento tão importante para a nossa Igreja. Os santuários da Boa Viagem e de São José se unem para confeccionar os lindos tapetes de serragem, que serão o caminho pelo qual Jesus passará", ressalta o pároco e reitor do Santuário São José, padre José Luís Queimado.

Bandeira gaúcha

No fim de semana, equipe formada por 15 voluntários trabalhou para tingir a serragem a ser usada no tapete de um quilômetro entre os dois templos. À frente do grupo, o coordenador do Conselho Pastoral do Santuário Arquidiocesano São José, Renato Alves de Sousa, informou que foram tingidos 200 sacos de serragem e mil quilos de sal.

Na noite desta quarta-feira (29/5), os voluntários começam a montagem dos tapetes, na escadaria da Igreja São José, serviço que será reiniciado na manhã (6h) do feriado. “Estamos há 12 anos fazendo os tapetes. Há sempre muito entusiasmo por parte dos voluntários e ajuda da comunidade, que doou serragem e sal”, diz Renato.

Desta vez, com um efeito que, certamente, despertará muita emoção nos fiéis, a equipe vai reproduzir, na escadaria da Igreja São José, a bandeira do Rio Grande do Sul, estado assolado pelas enchentes que já deixaram dezenas de mortos e desaparecidos, além de milhares de desabrigados e desalojados. “É um momento dramático para os gaúchos, então rezaremos por eles”, ressaltou o coordenador do Conselho Pastoral.

Significado

No Dia de Corpus Christi, a Igreja Católica no mundo inteiro celebra o mistério da eucaristia – sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A festividade se refere à instituição da eucaristia, recordando a última ceia de Jesus com os apóstolos. Instituída em 1264 pelo papa Urbano IV, inspirado pelas revelações da freira belga Juliana de Mont Cornillon, a comemoração de Corpus Christi ocorre sempre na quinta-feira após o Domingo da Santíssima Trindade. Essa tradição de 760 anos é uma expressão de aclamação e louvor ao Corpo de Cristo, que permanece presente na vida dos católicos.



Programe-se

Celebração de Corpus Christi, na quinta-feira (30)

- Belo Horizonte

Às 10h30 – Missa na Catedral Cristo Rei (no Bairro Juliana, na Região Norte), presidida pelo arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo. Em seguida, haverá procissão.

Às 17h – Missa no SantuárioArquidiocesano da Santíssima Eucaristia (Igreja Boa Viagem), no Centro, presidida por dom Walmor. Em seguida, procissão luminosa até o Santuário Arquidiocesano São José (Igreja São José), trecho de um quilômetro a ser coberto pelos tapetes devocionais.

7h e 8h – Missas no Santuário Arquidiocesano São José, com adoração ao santíssimo sacramento às 12h.

- Sabará, na Região Metropolitana de BH (RMBH)

8h – Missa às 8h, na Praça Melo Viana, no Centro Histórico, seguida de procissão em direção à Matriz Nossa Senhora da Conceição. Voluntários farão os tapetes devocionais.

- Santa Luzia (RMBH)

18h30 – Missa solene no adro do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, no Centro Histórico, seguida de procissão até a Capela Santa Efigênia e São Benedito, no Bairro Córrego das Calçadas

- Jaboticatubas (RMBH)

Missa, às 9h, na Matriz Nossa Senhora da Conceição, seguida de procissão pelo Centro da cidade. Os tapetes devocionais ficam na Avenida Benedito Valadares.

- Ouro Preto, na Região Central

7h – Missa na Basílica Nossa Senhora do Pilar, seguida de procissão até o Santuário Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Antônio Dias. No percurso, haverá bênçãos nas praças da Estação e Vicente Botelho e na porta do santuário.