Depois de sete horas, manifestantes liberam linha de trem em BH

Depois de aproximadamente sete horas de negociações, uma ferrovia operada pela empresa VLI foi liberada, nesta segunda-feira (23/6), por manifestantes. O grupo ocupava a linha ferroviária na altura do Bairro Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte, para protestar contra um acidente envolvendo uma mulher, atingida por um trem de carga enquanto tentava atravessar a via, na última sexta-feira (20/6).

Os manifestantes bloquearam a ferrovia por volta das 11h e só saíram às 18h, aproximadamente. No mesmo trecho, ocorre um processo de desocupação, decorrente do projeto de construção da linha 2 do metrô. Os moradores que vivem às margens da linha deverão deixar o local até o dia 30 de julho.

A vítima, de 49 anos, foi removida do local do acidente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com informações da VLI, ela teria passado entre os vagões quando acabou sendo atingida pela composição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por meio de nota, a VLI lamentou a ocorrência. A empresa destacou que, por segurança, a população deve manter uma distância de pelo menos 15 metros da ferrovia. Os pedestres não devem acessar as margens dos trilhos ou permanecer sobre eles, tampouco atravessar a linha fora dos locais autorizados e devidamente sinalizados.