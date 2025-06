Tempo em BH: confira a previsão para esta terça-feira (24/6)

Belo Horizonte amanheceu com temperaturas baixas nesta terça-feira (24), e o dia deve seguir com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva isolada em diferentes pontos da cidade.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 15,5°C, às 6h, na estação Floresta, na Região de Venda Nova. A máxima não deve passar dos 24°C, e a umidade relativa do ar pode chegar a 50% no período da tarde.

Na Pampulha, os termômetros marcaram 15,9°C, com sensação térmica de 18,5°C, às 4h. No Barreiro, fez 16,1°C às 4h55, mesma mínima registrada na Centro-Sul, às 5h15. Já na região Oeste, a temperatura foi de 16,2°C, com sensação térmica de apenas 9,6°C às 5h.

Segundo o órgão municipal, a orientação é que os belo-horizontinos fiquem atentos às variações de temperatura e à possibilidade de chuva ao longo do dia.

Menores temperaturas registradas em BH em 2025:

8,4 ºC - 13/6/2025 - 06h00 - Cercadinho

8,7 ºC - 12/6/2025 - 06h00 - Mangabeiras

8,8 ºC - 15/6/2025 - 07h00 - Venda Nova

9,4 ºC - 14/6/2025 - 05h00 - Cercadinho

10,8 ºC - 16/6/2025 - 05h00 - Cercadinho

11,7 ºC - 17/6/2025 - 03h00 - Cercadinho

12,1 ºC - 20/5/2025 - 06h30 - Venda Nova

12,3 ºC - 3/5/2025 - 06h05 - Mangabeiras