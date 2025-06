Frio continua e BH tem o terceiro dia mais frio do ano

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O frio segue sem dar trégua em Belo Horizonte. Um dia após a capital mineira bater recorde de temperatura mais baixa do ano, os termômetros tiveram uma leve alta na capital, mas, ainda assim, a madrugada deste sábado (14/6) ficou marcada por iniciar o terceiro dia mais frio de 2025 até o momento, segundo dados da Defesa Civil Municipal.

A temperatura mais baixa foi registrada na região Oeste, às 05h, onde os termômetros chegaram a 9,4 °C. A sensação térmica foi abaixo de zero, com -2,3 °C.

O frio também foi sentido nas outras regionais da cidade, com as menores temperaturas na Centro-Sul (10,9 ºC), Barreiro (11,2 ºC), Pampulha (12,0 ºC) e Venda Nova (12,4 ºC).

Até o momento, o recorde do frio em Belo Horizonte é o da última sexta-feira (13), quando foram registrados 8,4 ºC na Estação Meteorológica do Cercadinho, na Região Centro-Sul. O segundo dia mais frio foi a quinta (12), Dia dos Namorados, com 8,7 ºC. Este sábado (14) ocupa o terceiro lugar ao marcar 9,4 ºC .

Para o restante do dia, é bom ficar atento antes de sair de casa e não esquecer o casaco. A temperatura máxima prevista para o restante deste sábado é de 22 ºC, segundo previsão da Defesa Civil de BH.

A previsão para o dia é de céu claro a parcialmente nublado, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

Menores temperaturas registradas em BH em 2025:

8,4 ºC - 13/6/2025 - 06h00 - Cercadinho

8,7 ºC - 12/6/2025 - 06h00 - Mangabeiras

9,4 ºC - 14/6/2025 - 05h00 - Oeste

12,1 ºC - 20/5/2025 - 06h30 - Venda Nova

12,3 ºC - 3/5/2025 - 06h05 - Mangabeiras

12,6 ºC - 14/5/2025 - 06h00 - Cercadinho

12,7 ºC - 15/5/2025 - 05h20 - Cercadinho

12,8 ºC - 21/5/2025 - 06h30 - Mangabeiras

13,0 ºC - 25/5/2025 - 06h00 - Cercadinho

13,1 ºC - 26/5/2025 - 06h00 - Pampulha

13,2 ºC - 19/5/2025 - 06h00 - Cercadinho

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte