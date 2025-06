BH sediará o maior congresso de saúde pública do mundo

Belo Horizonte vai sediar, entre 15 e 18 de junho de 2025, o 38º Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), no Expominas. O tema do maior congresso de saúde pública do mundo é "Início de Gestão" e o foco é receber e capacitar os novos líderes, além de discutir temas ligados a casos recorrentes em Minas Gerais. A programação completa pode ser consultada no site.





Tradicional no calendário de profissionais, gestores e interessados na área, a 38ª edição do congresso é importante para aprimorar o Sistema Único de Saúde (SUS). O evento tem destaque especial neste momento de renovação de mandatos, com a chegada de muitos secretários e gestores recém-eleitos.





A expectativa é reunir veteranos e novatos em um diálogo qualificado sobre temas essenciais para a saúde coletiva do país. Em Minas Gerais, por exemplo, 237 gestores assumem pela primeira vez, e outros 467 passaram a atuar em novas cidades.

O presidente do Conasems, Hisham Hamida, celebra o número recorde de 12 mil inscritos. Ele lembra que o evento é aberto a todos, profissionais da área ou não.





Um dos principais focos do congresso será a elaboração dos Planos Plurianuais (PPA) e dos Planos de Saúde municipais, que precisam estar alinhados às diretrizes estaduais e federais. A programação também tratará da construção de uma política de financiamento do SUS que se adeque às realidades de cada região, garantindo os princípios do modelo de atenção à saúde.





Doenças respiratórias e outros temas relevantes





Além dos debates estratégicos, o congresso sediará a 20ª Mostra Brasil, aqui tem SUS, um espaço consolidado para a troca de experiências e a valorização de iniciativas locais bem-sucedidas na promoção do direito à saúde.

Outro destaque será o lançamento das publicações do Projeto ImunizaSUS. Criado durante a pandemia de Covid-19, o projeto tem como objetivo qualificar profissionais de saúde que atuam na imunização, especialmente na atenção primária.

Hamida comentou sobre as doenças respiratórias, que preocupam Minas Gerais, e que também serão tema de discussão. Ele explicou que especialistas e convidados vão debater o assunto, com o objetivo de planejar estratégias de combate às enfermidades, considerando o que dizem os profissionais e as experiências dos usuários do SUS.





O presidente também falou sobre a vacinação contra a Influenza. Debates voltados à conscientização da população e espaços para a aplicação das doses da vacina estarão incluídos na programação. “Entender os anseios e necessidades do estado de Minas Gerais para a aplicação de políticas é uma das prioridades”, disse ele.





O Conasems, em parceria com o Ministério da Saúde, disponibiliza diversas ferramentas — como cursos, eventos técnicos e materiais de comunicação — para apoiar os municípios no fortalecimento das campanhas de vacinação.





Premiação e webdocumentário





O momento mais emocionante do evento para Hamida é quando um trabalho é selecionado e premiado. O anúncio será feito na noite de terça-feira (17/6). Ele relata que 800 trabalhos já foram inscritos na premiação. Entre os conteúdos está o sucesso da Abordagem Integrativa do Usuário do SUS na Saúde Mental em Jordão, no Acre, trabalho que foi o último a ganhar.





O prêmio é um episódio para o webdocumentário produzido pelo Conasems que pode ser visto pelo site do Conselho. Todos os 800 trabalhos serão apresentados ao longo de dois dias do evento. “O webdocumentário e o congresso são formas de reconhecer o SUS e tudo que ele é. O SUS não tem todo o reconhecimento que merece”, explica Hisham.





A cidade de Belo Horizonte também se beneficiará com a alta ocupação hoteleira, impulsionando o turismo e o comércio local. Edivaldo Farias da Silva Filho, presidente do Cosems MG e secretário municipal de Saúde de Santa Cruz de Salinas, que também é vice-presidente do Conasems, garante que tudo está pronto para receber gestores, técnicos, representantes de entidades, hospitais, indústria farmacêutica, Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde.





Serviço

Evento: 38º Congresso Conasems

Quando: 15 a 18 de junho

Local: Expominas

Valores de inscrição:

Até 6/6

Municípios adimplentes: R$ 400

Demais participantes: R$ 500

Após 6/6

Municípios adimplentes: R$ 450

Demais participantes: R$ 550

Observação: A inscrição dá direito aos quatro dias de evento e a todas as atividades, exceto à Assembleia Geral Ordinária, que é exclusiva para secretários municipais de saúde

