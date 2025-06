Doenças respiratórias em alta: Ipsemg convoca profissionais da saúde em BH

O cenário epidemiológico de doenças infecciosas virais — especialmente a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) — levou o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) a publicar, nesta segunda-feira (9/6), dois editais de chamamento público para a contratação emergencial e temporária de profissionais da saúde.

As vagas são destinadas ao Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP), localizado na Alameda Ezequiel Dias, 225, no Centro de Belo Horizonte. A situação de emergência foi decretada em Minas no último 2 de maio.

Serão contratados 55 profissionais: nove enfermeiros, 32 técnicos de enfermagem, sete pediatras e sete médicos clínicos gerais. Todos os cargos terão cadastro de reserva formado.

Os interessados devem acessar os editais disponíveis no site do Ipsemg: www.ipsemg.mg.gov.br. O chamamento público nº 01/2025 visa à contratação temporária de enfermeiros e técnicos de enfermagem, com inscrições até 10 de junho.

O chamamento público nº 02/2025 contempla a contratação de médicos pediatras e clínicos gerais, com inscrições abertas até 11 de junho.

Remuneração

Enfermeiro: R$ 3.246,07

Técnico de enfermagem: R$ 1.581,79

Médico especialista em pediatria: R$ 6.169,53

Médico especialista em clínica médica: R$ 6.169,53

“Os valores pagos aos cargos de enfermeiro e técnico de enfermagem contam com complementação referente ao piso nacional da categoria, conforme legislação vigente. Os profissionais receberão também uma ajuda de custo que complementa o salário, correspondente aos dias trabalhados e as metas alcançadas no bimestre”, explicou a assessoria do Ipsemg em comunicado

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia