Doenças respiratórias: governo de MG lança centro de operação emergencial

O governo de Minas informou nesta quinta-feira (8/5) que o Centro de Operações de Emergência em Saúde por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) foi implementado. A primeira reunião para discutir ações em função do aumento do número de casos das doenças respiratórias no estado aconteceu na quarta-feira (7/5).

Representantes da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG) e da Fundação Ezequiel Dias (Funed) participaram do encontro.

Ações que serão desenvolvidas no centro de operações:

Gerenciar a resposta às emergências em saúde pública relacionadas à SRAG.

Estabelecer objetivos estratégicos e prioridades para resposta às emergências.

Analisar dados epidemiológicos de SRAG e doenças respiratórias emergentes.



Elaborar boletins epidemiológicos e notas técnicas de orientação para os municípios.



Apoiar a organização da rede assistencial e tomada de decisão.



Estabelecer cenários de risco.



Coordenar o plano de ação com as áreas técnicas envolvidas.



Levantar dados e informações relevantes para a gestão da emergência em saúde pública.

Desde abril, Minas Gerais conta com a Sala de Monitoramento de Vírus Respiratórios, ambiente técnico que acompanha a circulação de vírus em todo o estado. A ferramenta permite decisões rápidas e integradas nas áreas de vigilância, assistência e vacinação.



Para dar suporte à rede hospitalar, a SES-MG também iniciou o repasse de incentivos financeiros para hospitais que abrirem ou adaptarem leitos clínicos voltados ao atendimento pediátrico de SRAG.



Em março, foram abertos 12 leitos semi-intensivos no Hospital Infantil João Paulo II, da Fhemig, em Belo Horizonte, voltados principalmente aos casos de bronquiolite em crianças. A estrutura do hospital também está preparada para disponibilizar 10 leitos de CTI pediátrico, caso a demanda aumente.

