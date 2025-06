BH está sob alerta de baixa temperatura até segunda (16/6)

Belo Horizonte está sob alerta de baixa temperatura nas primeiras horas do dia a partir desta quarta-feira (11/6). O aviso foi dado pela Defesa Civil municipal. Segundo o órgão, o comunicado é válido até a segunda-feira (16/6) e se deve à atuação de uma massa de ar frio. A capital mineira pode registrar mínima de 10°C nas primeiras horas da manhã.

Na manhã desta quarta os belo-horizontinos já começaram a sentir a queda nas temperaturas. Na região do Barreiro, os termômetros marcaram 14,7°C às 5h25. Na Centro-Sul, a mínima foi de 14,1°C à 6h20. Na regional Oeste, a mínima foi de 13,3°C com sensação térmica de 9°C, às 6h. Na Pampulha, a mínima foi de 14,1°C com sensação térmica de 15,2°C, às 6h. Em Venda Nova, a mínima foi de 14,7 °C, às 5h25.

Veja as recomendações para o frio

Hidrate-se;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Realize atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

