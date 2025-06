Operação contra quadrilha de tráfico de drogas prende 9 pessoas em Minas

Nove pessoas foram presas e mais de R$ 32 mil foram apreendidos em uma operação idealizada pela Polícia Militar e realizada em conjunto com a Polícia Civil e o Ministério Público de Minas Gerais, nesta quarta-feira (25/6), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O objetivo era desarticular uma quadrilha de tráfico de drogas da região. Um dos líderes era um negociador de veículos.

A Operação Escobar cumpriu 11 mandados de busca e apreensão, 10 de prisão e três de sequestro de bens e tinha alvos em sete bairros. Nos locais, os policiais encontraram porções de maconha, cocaína e ecstasy, além do dinheiro em espécie e cinco veículos que acabaram recolhidos. Entre eles havia um carro de luxo e uma moto com registro de roubo.

As investigações começaram há três meses. "Foi por meio de uma prisão de uma pessoa por tráfico de drogas, com apreensão de maconha, que a organização criminosa foi descoberta", explicou o major da PM Luciano Parreira.

O nome da operação tem relação não só com o famoso traficante colombiano Pablo Escobar, mas também de como um dos líderes investigado é chamado. "O líder procurado hoje é garageiro, vende carros e não descartamos a possibilidade dele esconder o envolvimento com tráfico com essa fachada de negociante (de veículos)", disse o delegado Fábio Ruz.

Essa é considerada apenas a primeira fase da operação, que agora analisa documentos, computadores e celulares para obtenção de mais informações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A quadrilha agia em Uberlândia e os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e de armas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e receptação.