Motociclista bate em carro de passeio e morre em Uberlândia

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um motociclista, J. R. B., de 53 anos, morreu, na manhã desta sexta-feira (6/6), depois de bater sua motocicleta contra um carro, na Praça Rita Ferreira Huguiney, no Bairro Jaraguá, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros uma equipe foi acionada para ir ao local, e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima inconsciente, caída ao solo, com sangramento na cabeça, mesmo estando com capacete.

O motociclista foi colocado numa ambulância do Samu, que se dirigiu para o hospital, no entanto, a vítima morreu durante o percurso. Segundo a Polícia Militar a vítima teve exposição de massa encefálica, além de ausência de sinais vitais.

Segundo o médico do Samu, a colisão provocou um grave trauma na face, sangramento abundante e ausência de reatividade pupilar, caracterizando óbito imediato. O corpo foi encaminhado para o IML de Uberlândia.

