BH: operação contra o tráfico de drogas no Aglomerado da Serra

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25/6), no Aglomerado da Serra, a segunda fase da Operação Leviatã, que combate o tráfico de drogas e abrangerá também áreas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ação é feita por meio do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico.



Até o momento, duas pessoas foram presas em cumprimento de mandados de prisão e outras três são procuradas. Além disso, estão sendo cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em diversos locais.

O objetivo da operação é combater o tráfico de drogas, a lavagem de capitais adquiridos de forma ilícita e, principalmente, a ocupação territorial de áreas sob domínio de organizações criminosas.

R$ 50 milhões

Segundo o delegado Rodrigo Bustamante, foi feito o bloqueio de R$ 50 milhões. “Esse dinheiro estava com o tráfico”.

O nome da operação faz referência ao Estado Leviatã, símbolo de um Estado forte e soberano no combate ao crime organizado. Participam dessa ação 100 policiais das equipes do DENARC, além do apoio aéreo da PCMG.

