Paralisação de ônibus em BH chega ao segundo dia; três linhas não circulam

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

O segundo dia de paralisação dos motoristas do transporte público afeta 20 linhas de ônibus de Belo Horizonte nesta quarta-feira (25/6). Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), parte dessas linhas é operada de forma compartilhada e as viagens estão sendo realizadas.

As linhas 103, 205 e 4106 estão totalmente paralisadas e as demais operam parcialmente.

“A Superintendência de Mobilidade Urbana (Sumob) permanece em contato com os consórcios responsáveis para que as medidas necessárias sejam tomadas e a operação das linhas seja restabelecida”, divulgou a prefeitura da capital.

As linhas 66, 608, 6350 e 8401, que estavam operando parcialmente na terça-feira (24/6), voltaram a circular normalmente. A linha 626 só teve uma omissão de viagem no período.

Agentes da Sumob, BHTrans e da Guarda Civil Municipal estão atuando nas estações e nos pontos finais da linhas para orientar e garantir as condições de mobilidade e segurança dos passageiros.

Paralisação está na Justiça

Na tarde de ontem, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) informou que recorreu à Justiça contra a paralisação dos trabalhadores. De acordo com a entidade, já foi emitido um parecer favorável, que torna ilegal a paralisação total.

Por meio de uma nota, o Setra-BH afirmou que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-3) deferiu um pedido liminar apresentado pela própria entidade. A decisão judicial determina que pelo menos 70% da frota de ônibus permaneça em circulação.

A liminar estabelece multa diária no valor de R$ 50 mil para o sindicato que representa os trabalhadores, caso a determinação não seja cumprida. A decisão também proíbe que motoristas sejam impedidos de exercer suas atividades por participantes do movimento de paralisação.

Veja opções para os passageiros das linhas que não estão operando:

Linha 4106

São Cristóvão: Utilizar as linhas que passam pela Avenida Antônio Carlos em direção ao Centro;

Santo Antônio: Utilizar a linha 5102.

Linha 205

Estação Calafate: Utilizar a linha Suplementar S22 ou deslocar até a Avenida Tereza Cristina pela passarela e utilizar a linha 4150;

Avenida Barão Homem de Melo: Utilizar a linha 8208.

Linha 103

A linha 103 pertence ao sistema de Vilas e Favelas e circula no interior da comunidade.

As viagens não realizadas serão devidamente autuadas, segundo os termos contratuais, e também não será feito o pagamento da remuneração complementar às concessionárias, conforme os critérios de qualidade e confiabilidade do sistema da Lei 11.458/23 e o Decreto 18.370/23, de acordo com a PBH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Veja as linhas afetadas e a porcentagem de viagens feitas até às 6h de hoje:

Linha 66 - 100% das viagens realizadas

Linha 102 - 25% das viagens realizadas

Linha 103 - 0% das viagens realizadas

Linha 205 - 0% das viagens realizadas

Linha 608 - 100% das viagens realizadas

Linha 626 - 95% das viagens realizadas

Linha 4102 - 6% das viagens realizadas

Linha 4103 - 24% das viagens realizadas

Linha 4106 - 0% das viagens realizadas

Linha 5104 - 73% das viagens realizadas

Linha 6350 - 100% das viagens realizadas

Linha 8106 - 50% das viagens realizadas

Linha 8107 - 15% das viagens realizadas

Linha 8150 - 14% das viagens realizadas

Linha 8350 - 69% das viagens realizadas

Linha 8401 - 100% das viagens realizadas

Linha 8405 - 57% das viagens realizadas

Linha 8501 - 55% das viagens realizadas

Linha 9030 - 13% das viagens realizadas

Linha 9204 - 50% das viagens realizadas

Linha 9403 - 50% das viagens realizadas

Linha 9415 - 50% das viagens realizadas

Linha 9501 - 81% das viagens realizadas

Linha 4801A - 89% das viagens realizadas