Estado lança novos ônibus para trabalhadores da Cidade Administrativa

Uma nova linha de ônibus gratuita para acesso dos servidores estaduais à Cidade Administrativa e uma frota renovada, com veículos mais modernos e confortáveis. É o que promete o Governo de Minas para trabalhadores da sede estadual. As mudanças começaram na segunda-feira (23/6).





A Linha 03 fará o deslocamento entre a Pampulha e a Cidade Administrativa para todos os servidores que estiverem portando crachá.





Serão três horários na parte da manhã, saindo da Pampulha sentido Cidade Administrativa, às 6h25, 7h35 e 8h40; e três à tarde, saindo da CA sentido Pampulha às 16h10, 17h15 e 18h20. O ponto de ônibus fica em frente à entrada da Estação Pampulha.





A frota de ônibus com 16 veículos também foi toda renovada, com a substituição dos antigos ônibus por veículos mais modernos e confortáveis. Os veículos contam com ar-condicionado, televisores e assentos novos, e com a mesma acessibilidade que os anteriores.





Além da Linha 03, há também as linhas 01 e 02, que fazem o transporte de servidores da Estação Vilarinho até a Cidade Administrativa, e o deslocamento interno de visitantes e servidores. O público dos ônibus inclui todas as 10 mil pessoas que circulam diariamente pela Cidade Administrativa.





“A Intendência da Cidade Administrativa busca diariamente proporcionar ao servidor do Estado um ambiente de trabalho acolhedor e agradável. A nova linha atende uma demanda antiga dos usuários, de facilitar o acesso ao complexo. A troca de ônibus cumpre a legislação estadual e traz mais conforto para os servidores em seu deslocamento”, afirma a intendente Marilene Bretas.





Melhorias

Nos próximos meses serão inaugurados quatro novos abrigos e duas passarelas para embarque e desembarque de ônibus e acesso aos prédios Tiradentes, Alterosa e Gerais.





Os novos espaços integram a obra que está sendo feita no local, que conta com outros dois abrigos já inaugurados no estacionamento de servidores da Cidade Administrativa.





As estruturas são amplas, feitas em concreto armado, e contam com recuo para a entrada e saída dos ônibus, garantindo acessibilidade e conforto. Outro detalhe que proporciona mais segurança aos usuários é a boa iluminação e câmeras de vigilância instaladas nos locais.





A obra busca proporcionar mais comodidade e funcionalidade aos frequentadores dos prédios. O valor total do projeto é R$ 8,5 milhões, com recursos do Acordo de Reparação de Brumadinho, para fortalecimento dos serviços públicos.





O projeto arquitetônico dos abrigos e caminhos foi desenvolvido por Oscar Niemeyer e segue a mesma concepção arquitetônica das edificações da sede administrativa do Executivo mineiro.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

