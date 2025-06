Ônibus tomba, fere duas pessoas e fecha MG-188, em Vazante

A rodovia MG-188 foi fechada na altura do município de Vazante, no Noroeste de Minas, por conta de uma acidente envolvendo um ônibus e um caminhão nesta terça-feira (24/6). Duas pessoas que estavam no coletivo ficaram feridas no tombamento. O ônibus fechou a pista.



Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caso foi registrado na altura do km 274, próximo da chamada Serra da Macaúba, no sentido a Coromandel.

Os veículos envolvidos bateram durante o tombamento do ônibus. Ainda não se sabe o motivo do acidente. No ônibus estavam 12 passageiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu os feridos, mas o caso de uma passageira de 58 anos causou preocupação nos socorristas. Ela cortou o braço esquerdo e sentia dor na região lombar. Sem cinto de segurança, ela bateu a cabeça.

As vítimas foram levadas ao Hospital Municipal de Vazante. Até o fechamento dessa reportagem a rodovia ainda estava interditada.