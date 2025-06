Ocorrências de trânsito em BH deverão ser feitas em novo endereço; entenda

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

As ocorrências policiais relacionadas a crimes de trânsito em Belo Horizonte deverão ser feitas nas Delegacias de Plantão da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), espalhadas pela cidade, a partir desta quarta-feira (25/6). A alteração acontece após o fechamento da unidade de plantão do Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito (Deictran), na Avenida João Pinheiro, na Região Centro-Sul da capital. Desde o anúncio, os sindicatos da categoria afirmam que a mudança foi feita sem consultar os servidores e poderá impactar nos atendimentos à população.

Na última quinta-feira (19/6), conforme o Estado de Minas já havia adiantado, a corporação justificou a suspensão dos atendimentos na delegacia especializada como uma “medida de otimização de recursos humanos”. Em nota enviada à imprensa, na última semana, a PCMG afirmou que outro ponto que influenciou a decisão foi o “reduzido número de ocorrências policiais” destinadas à unidade.

Porém, ao ser questionada nesta terça-feira, a instituição afirmou que a mudança aconteceu para “ampliar” o recebimento das ocorrências policiais relacionadas aos crimes de trânsito com pessoas conduzidas e a furtos ou roubos de veículos. Na nova versão, a PCMG explicou ainda que a transição foi baseada em estudos técnicos para também tornar os registros mais ágeis e reduzir “gasto e o tempo de deslocamento de vítimas e policiais”.

“A PCMG esclarece que a instauração dos procedimentos já era realizada de maneira virtual pela Central Estadual do Plantão Digital e assim permanecerá. Em caso de acidentes de trânsito sem vítimas, o cidadão ainda conta com a possibilidade de fazer o registro de ocorrência por meio da Delegacia Virtual”, afirmou o porta-voz da corporação, delegado Saulo Castro.

Segundo a corporação, os servidores da unidade serão redistribuídos para outras delegacias de plantão da capital, com o mesmo regime de trabalho. Assim, os atendimentos passarão a ser feitos pelas quatro Delegacias de Plantão de Belo Horizonte (DEPLANs I, II, III e IV), de acordo com a região dos fatos. Confira ao fim da matéria o endereço das unidades.

Aumento dos acidentes de trânsito

Desde 2023, conforme os dados disponibilizados pelo Painel de Acidente de Trânsito, do Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais, houve aumento no número de ocorrências em BH. Nos primeiros cinco meses de 2025, já foram registradas 35.148 ocorrências de sinistros, desses 5.456 tiveram vítimas, e dessas 60, houve o registro de, pelo menos, uma morte.

Quando comparado com o mesmo período de 2024, os dados apontam aumento de 4,79%, quando foram computados 33.734 acidentes de trânsito. Já quando analisadas os números de ocorrências em que houve vítimas o crescimento cai para 0,98% - de janeiro a maio do último ano, foram 5.403 sinistros; já no primeiro quinquemestre deste ano, foram 5.456.

O que diz a categoria

Desde o anúncio do fechamento da delegacia de plantão especializada em ocorrências de trânsito, os sindicatos de servidores da Polícia Civil mostraram descontentamento com a decisão do Governo de Minas. Em entrevista ao Estado de Minas, o presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia Civil no Estado de Minas (Sindipen), Marcelo Horta, afirmou que, para a entidade, o fechamento da unidade foi por causa da falta de recursos destinados à segurança pública.

“Tomar a decisão de fechar uma unidade de atendimento especializado significa que a falta de estrutura está chegando a um ponto que será necessário fechar unidades policiais, porque estão faltando policiais, estrutura e combustível. [...] E no fim, quem sofre e quem paga por isso é a população, porque, por mais que as outras unidades farão os atendimento da melhor forma possível, o atendimento de uma delegacia especializada é sempre mais qualificado”, diz Horta.

Em nota, o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil (Sindpol-MG) também criticou a decisão e apontou o risco de sobrecarga em outras unidades. Para a entidade, o fechamento foi feito sem diálogo e “na surdina”.

“Os investigadores que atuam ali são os responsáveis por colocar esses impedimentos permanentes nos sistemas, e agora a população vai ficar descoberta. [...] Após 72 horas sem registro formal, o sistema automaticamente retira o impedimento, o que pode dificultar a recuperação do bem e favorecer a ação de criminosos", indicou o documento.

Corte orçamentário

No início de junho, o Governo de Minas Gerais anunciou o corte de R$ 31 milhões nos recursos previstos no orçamento da Polícia Civil do estado. A informação foi confirmada pela chefe da corporação, delegada Letícia Baptista Gamboge Reis, durante reunião de prestação de contas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). De acordo com a delegada, a verba aprovada inicialmente era de R$ 201 milhões, mas, com o corte orçamentário, passou para R$ 170 milhões. Apesar disso, Reis afirmou que a redução não comprometerá a prestação de serviços da corporação.

Apesar do corte de verba, a delegada afirmou que novos servidores aprovados no concurso em andamento devem ser nomeados ainda este ano. Ao todo, serão preenchidas 359 vagas, sendo 255 para delegado, investigador, perito e médico-legista. As outras 104 são destinadas a técnicos assistentes.

Confira o endereço das delegacias de plantão que vão receber denúncias de ocorrências de trânsito em BH:

DEPLAN I - Rua Pouso Alegre, 417 - Floresta

DEPLA II - Rua Conselheiro Rocha, 321 - Floresta

DEPLAN III - Avenida Sinfrônio Brochado, 940 - Barreiro de Baixo