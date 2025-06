Homem é encontrado morto com 15 perfurações às margens da Via Expressa

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado morto com diversas perfurações pelo corpo na noite dessa segunda-feira (23/6), na Via Expressa de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por uma pessoa que passava pelo local no sentido Betim quando viu um indivíduo caído às margens da via, próximo a um loteamento, em um local ermo e de pouca iluminação.

O solicitante estacionou o carro em um poste de combustível e se aproximou para verificar a situação. A vítima foi encontrada com várias perfurações pelo corpo e ensanguentada.

O homem estava sem camisa e tinha características de ser usuário de drogas, segundo o documento policial.

A perícia foi acionada e constatou 13 perfurações no peito e duas na parte inferior esquerda do pescoço da vítima. Perto do corpo, a polícia encontrou a lâmina de uma faca sem cabo, uma pedra de crack e um projétil de calibre 765.

Como a vítima não portava documento, não foi possível identificá-la. Populares informaram que o homem pode ser morador do bairro parque São João.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de homicídios de Contagem.