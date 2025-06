Delegacia de crimes de trânsito será desativada em BH

A delegacia de plantão do Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito (Deictran), na Avenida João Pinheiro, próxima à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH), na Região Central de Belo Horizonte, será desativada a partir da próxima quarta-feira (25/6).

As informações foram confirmadas, em nota (confira na íntegra mais abaixo), pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta quinta (19/6).

A PCMG justificou o fechamento como uma medida de otimização de recursos humanos, já que o número de ocorrências envolvendo crimes de trânsito vinha sendo considerado baixo.

Segundo a corporação, os servidores da unidade serão redistribuídos para outras delegacias de plantão da capital, com o mesmo regime de trabalho.

A partir de agora, os atendimentos passarão a ser feitos pelas quatro Delegacias de Plantão de Belo Horizonte (DEPLANs I, II, III e IV), de acordo com a região dos fatos.

O que diz o sindicato

Em nota, o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil (Sindpol-MG) critica a decisão e aponta risco de sobrecarga em outras unidades.

O Sindpol/MG afirma ainda que o fechamento foi feito sem diálogo e “na surdina”. "Escancara mais uma vez a falta de planejamento, respeito e compromisso do governo Zema com a segurança dos mineiros", declarou em nota.

Ainda conforme o sindicato, a unidade é responsável por atender ocorrências relacionadas a crimes de trânsito e desempenha um papel considerado essencial no procedimento que bloqueia a circulação de automóveis roubados. "Após 72 horas sem registro formal, o sistema automaticamente retira o impedimento, o que pode dificultar a recuperação do bem e favorecer a ação de criminosos", prossegue a nota.

Para o presidente do Sindpol/MG, Wemerson Oliveira, "essa delegacia tem um papel fundamental. Os investigadores que atuam ali são os responsáveis por colocar esses impedimentos permanentes nos sistemas, e agora a população vai ficar descoberta".

Por fim, o Sindpol promete protocolar um pedido oficial à Chefe da Polícia Civil, delegada Letícia Gamboge, solicitando a revisão da decisão. “Quem vai sair prejudicado mais uma vez é a população. Estamos diante de uma política desastrosa de segurança pública, que penaliza quem trabalha e quem depende do serviço policial para ter justiça e proteção”, concluiu Wemerson.

Governo Zema

A reportagem procurou o governo Zema, criticado pela Sindpol, na tarde desta quinta-feira, mas, até o fechamento desta matéria, publicada nesta noite, não obteve resposta.

Confira a nota da Polícia Civil na íntegra

"A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que as atividades da Delegacia de Plantão do DEICTRAN, unidade responsável por receber as ocorrências policiais, com pessoas conduzidas, envolvendo crimes de trânsito praticados em Belo Horizonte, serão descontinuadas a partir do dia 25 de junho.

A decisão foi baseada na necessidade de otimização dos recursos humanos, tendo em vista o reduzido número de ocorrências policiais destinadas à referida delegacia. Os servidores serão lotados em outras unidades de plantão na capital, portanto com o mesmo regime de trabalho.

A PCMG esclarece que o recebimento das ocorrências envolvendo crimes de trânsito será realizado pelas delegacias de plantão de Belo Horizonte (DEPLANs I, II, III e IV), de acordo com o local dos fatos.

A PCMG reforça o compromisso de prestar com excelência o atendimento ao cidadão mineiro."



