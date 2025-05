Ex-chefe da Polícia Civil é preso por ligação com bicheiros

Por Gabriel Ferreira

O ex-secretário da Polícia Civil, delegado Allan Turnowski, foi preso na noite desta terça-feira (6), após o Tribunal de Justiça do Rio expedir um mandado de prisão contra ele.

Na última quinta-feira (1), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) havia restabelecido sua prisão preventiva. Réu por envolvimento com organização criminosa, Turnowski é acusado de receber propina e atuar em parceria com contraventores ligados ao jogo do bicho.

Qual o histórico das acusações contra Allan Turnowski?

Essa não é a primeira vez que o ex-secretário é alvo da Justiça. Ele já havia sido preso anteriormente em setembro de 2022, em operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Desde então, o nome de Turnowski passou a figurar em diversas investigações sobre corrupção e uso indevido da máquina policial.