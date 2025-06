Zema diz que Israel sofre 'ataques covardes' em meio à tensão no Oriente

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O governador Romeu Zema (Novo) afirmou, na noite desse sábado (14/6), que Israel está sendo alvo de “ataques covardes”, em referência à ofensiva lançada pelo Irã contra o país nas últimas horas. Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo mineiro também relembrou a ajuda prestada por militares israelenses durante a tragédia de Brumadinho, em 2019.

"No momento mais difícil da tragédia de Brumadinho, Israel estendeu a mão e apoiou nossos bombeiros nas buscas por vítimas. Hoje, expresso nossa solidariedade ao povo de Israel, que enfrenta ataques covardes", disse o governador mineiro.

Em 2019, poucos dias após o rompimento da barragem de Brumadinho, o governo de Israel enviou uma equipe com mais de 130 militares para auxiliar nas buscas por vítimas. A ação ocorreu em conjunto com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

A manifestação de Zema ocorre após dias de tensão no Oriente Médio, quando sirenes de alerta soaram em diversas regiões de Israel diante da possibilidade de bombardeios. Na última sexta-feira, o Irã lançou mísseis contra Israel em retaliação a um ataque realizado na noite de quarta-feira. Israel atacou parte de instalações nucleares do Irã, matou dois dos principais comandantes militares do país, além de cientistas nucleares de alto escalão.

A declaração de Zema também vem no momento em que autoridades brasileiras estão em território israelense e vivem dias de apreensão. Entre elas está o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), que coordena um grupo de gestores municipais e precisou buscar abrigo em um bunker diversas vezes após o toques de sirenes de emergência.

O governo federal informou que está em contato com autoridades israelenses para organizar o retorno da comitiva brasileira em segurança. O espaço aéreo do país permanece com restrições.

