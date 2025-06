‘Assim se madruga por aqui’: Damião vai para bunker após novos bombardeios

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O prefeito de BH, Álvaro Damião (União Brasil), esteve novamente dentro de um bunker durante um novo bombardeio do Irã a cidades de Israel, na noite deste sábado (14/6). Pelas redes sociais, o chefe do Executivo belo-horizontino relatou que recebeu um alerta do governo israelita pedindo que todas as pessoas fossem para abrigos devido ao risco de novos mísseis serem lançados contra o país.

As sirenes começaram a tocar por volta das 2h, no horário local. Uma hora depois, por volta das 3h15, o prefeito voltou a receber avisos de que estava seguro deixar o bunker e que o grupo poderia retornar aos quartos e a áreas de convivência. Damião integra uma comitiva de 25 brasileiros que visitam o país a convite do governo israelense para conhecer tecnologias de defesa e segurança.

A comitiva brasileira, que o prefeito da capital mineira integra, está em um abrigo a cerca de 20 quilômetros de Tela Viv, metrópole financeira de Israel, uma das cidades mais bombardeadas no ataque dessa sexta-feira (13/6).

Ele está acompanhado do secretário de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte, Márcio Lobato. Os dois estão no mesmo abrigo. As forças iranianas lançaram cerca de cem mísseis balísticos contra a cidade.

Nessa sexta-feira, o Irã lançou mísseis contra Israel, em retaliação ao ataque na quarta-feira (11/7). Israel atacou parte de instalações nucleares do Irã e matou dois dos principais comandantes militares do país, além de cientistas nucleares de alto escalão.

Outros políticos mineiros também estão em Israel, onde iriam participar da mesma missão que o chefe do Executivo da capital mineira. Entre eles estão o vice-prefeito de Uberlândia, Vanderlei Pelizer (PL), e a vice-prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida (Avante).