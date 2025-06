Damião agradece 'cuidado' do Governo Lula para regresso de comitiva

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Depois de passar mais uma madrugada dentro de um bunker, a cerca de 20 quilômetros de Tela Viv, metrópole financeira de Israel, durante novos bombardeios do Irã, o prefeito de BH, Álvaro Damião (União Brasil), voltou às redes sociais. Já do lado de fora do quarto de segurança, o chefe do Executivo belo-horizontino agradeceu os esforços do Governo Federal para retirar a comitiva brasileira do país do Oriente Médio.

No vídeo, publicado às 4h - horário local -, Damião disse acreditar que ele e os outros membros do grupo já podem “dormir com tranquilidade” após cerca de uma hora dentro do bunker durante ataques aéreos às cidades israelenses. “Parece que é mais um dia vencido aqui em Israel”, declarou.

O prefeito afirmou que, durante este sábado (14/6), recebeu uma ligação da ministra da Casa Civil do Brasil, Gleisi Hoffmann (PT), para tratar do regresso da comitiva brasileira que está em Israel. Mais cedo, o Itamaraty disse que estuda tirar o grupo, de pelo menos 41 pessoas, pela Jordânia.

“Acredito que isso possa acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias. Mas quero dizer a todos que a gente está bem, está tudo tranquilo, e mais uma vez agradecer, não só à ministra, mas ao empenho do Governo Federal em nos levar de volta para nosso país. Bom fim de semana e bom domingo a todos”, disse.

Damião está acompanhado do secretário de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte, Márcio Lobato. Os dois estão no mesmo abrigo. As forças iranianas lançaram cerca de cem mísseis balísticos contra a cidade.

Além deles, outros políticos mineiros estão em Israel, onde iriam participar da mesma missão que o chefe do Executivo da capital mineira. Entre eles estão o vice-prefeito de Uberlândia, Vanderlei Pelizer (PL), e a vice-prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida (Avante).