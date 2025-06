Deputado vai à Arábia Saudita para negociar retorno de comitiva brasileira

CORREIO BRAZILIENSE

O deputado federal Mersinho Lucena (Progressistas-PB), filho de Cícero Lucena (Progressistas-PB), prefeito de João Pessoa, está à caminho da Arábia Saudita para negociar o retorno da comitiva brasileira que se encontra no país para a realização de um encontro de cooperação internacional pela entidade Consórcio Brasil Central, que reúne sete estados brasileiros. Israel e Irã trocam bombardeios desde sexta-feira (13/6) e a comitiva brasileira, que inclui o pai de Mersinho, foi orientada a procurar bunkers após as explosões. O parlamentar pousou na Espanha hoje (14/6) por volta das 16h do horário de Brasília e de lá vai para a Arábia Saudita.

De acordo com o parlamentar, o presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos-PB) e o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira estão em contato com ele, o atualizando sobre possíveis soluções que não sejam arriscadas, garantindo um retorno seguro. Entre as opções está tentativa de encontrar uma rota de fuga de Israel por terra, pela Jordânia. O Brasil está em contato ainda com países africanos para encontrar uma maneira de retirar a comitiva do país. Ao Correio, o filho de Lucena disse estar preocupado com o pai, mas "não só com ele, com todos da comitiva".

Em nota emitida pelo MRE, o órgão informou que as "autoridades israelenses têm aconselhado as comitivas estrangeiras a permanecerem no país, até que as condições permitam qualquer deslocamento desses grupos por via aérea ou terrestre", o que dificulta o retorno dos brasileiros ao país.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estão em Israel o governador de Rondônia, Marcos Rocha; os prefeitos Álvaro Damião (Belo Horizonte), Cícero Lucena (João Pessoa), Claudia Lira (Goiânia), Johnny Maycon (Nova Friburgo), Nélio Aguiar (Santarém) e Vanderlei Pelizer (Uberlândia), além de secretários, incluindo autoridades do DF.