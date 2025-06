Irã retalia, e novos bombardeios atingem Israel

O Oriente Médio vive uma escalada de tensão desde o ataque aéreo israelense de grandes proporções contra mais de 200 instalações militares e nucleares no território iraniano na madrugada dessa sexta-feira (13/6), noite de quinta (12/5) no horário de Brasília. O governo israelense justificou a ação com base em informações de inteligência que indicariam que o Irã estaria próximo de desenvolver uma arma atômica. A ofensiva resultou na morte de altos comandantes militares iranianos.

Ainda na sexta-feira, o Irã retaliou lançando mais de 100 mísseis balísticos contra Israel. Os confrontos entre os dois países se estenderam ao longo da madrugada e continuaram pela manhã, embora em intensidade reduzida. Até a noite de sexta, o Irã confirmava 78 mortos e mais de 320 feridos nos ataques.

Por sua vez, Israel contabilizou 63 feridos e uma mulher morta. As forças armadas de Israel alertaram sobre mais ataques ao Irã neste sábado (14/6), em resposta às retaliações dos iranianos.

Autoridades brasileiras — que foram à Israel para participar de um evento para países de língua portuguesa —, continuam no país, uma vez que o espaço aéreo está fechado, e não há possibilidade de retorno. A embaixada de Israel no Brasil afirma que está realizando esforços para tentar resgatar a comitiva brasileira que está no país.

Dentre as autoridades estão quatro secretários do DF. A primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha, também cumpria agenda em Israel, no entanto, voltou na quinta-feira (12/6) para o Brasil. Pelas redes sociais, Mayara narrou como foram os momentos anteriores ao ataque em Israel.

Veja as últimas atualizações:

O Ministério de Relações Exteriores (MRE) publicou um comunicado recomendando que brasileiros não viajem a Israel, Jordânia, Iraque, Irã, Líbano, Palestina e Síria. A nota também dá orientações aos brasileiros que já estão em algum destes países.

O Irã acusou Israel neste sábado (14/6) de mergulhar o Oriente Médio em um "ciclo perigoso de violência" no segundo dia de ataques israelenses ao território iraniano. "Esta agressão empurra a região para um ciclo perigoso de violência", disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, em um telefonema com seu homólogo chinês, Wang Yi.

A China apoia o Irã na "defesa de seus direitos legítimos", disse o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, neste sábado (14/6), em um telefonema com seu homólogo iraniano, informou o Ministério das Relações Exteriores de Pequim em um comunicado.

O presidente russo, Vladimir Putin, conversou por telefone com o presidente americano, Donald Trump, sobre "a perigosa escalada" no Oriente Médio devido ao conflito entre Israel e Irã e sobre os esforços para chegar a um acordo em relação à Ucrânia, informou o Kremlin neste sábado (14/6).

Israel declarou, neste sábado (14/6), que quer atacar "todos os locais" do regime iraniano, alegando ter o "apoio manifesto" do presidente americano, Donald Trump, em seu segundo dia de bombardeios contra a República Islâmica, que prometeu uma resposta "mais forte".

O governo de Israel, através do Exército, informou, na manhã deste sábado, que matou nove cientistas nucleares iranianos de alto escalão durante ataques aéreos de sexta-feira contra as instalações nucleares no Irã. A informação foi divulgada pela AFP após emissão de um comunicado do governo de Israel.

Em meio à escalada entre Irã e Israel, o papa Leão XIV pediu responsabilidade e diálogo. Em seu discurso, durante audiência jubilar deste sábado (14/6), na Basílica de São Pedro, afirmou que "ninguém jamais deve ameaçar a existência de outro". Ele ainda ainda reforçou o papel da comunidade internacional na busca por soluções pacíficas.

Diante do cenário de conflito no Oriente Médio, os preços do petróleo no mercado internacional dispararam desde a madrugada de sexta-feira. O valor do barril tipo Brent avançou 7,02% na cotação para agosto, sendo vendido a US$ 74,51, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) também fechou em alta, desta vez, de 7,29%, com o barril comercializado a US$ 72,98.

Comunicado militar do Exército israelense publicado às 17h10 do horário de Brasília (23h10, no horário local) indica que são realizados bombardeios aéreos contra a capital do Irã, Teerã, ao mesmo tempo que tenta-se interceptar mísseis iranianos no ar antes que atinjam o espaço aéreo israelense. "Enquanto [as forças israelenses] atuam para interceptar mísseis lançados do Irã, a Força Aérea [...] bombardeia alvos militares em Teerã."

Após sirenes soarem no norte de Israel, perfil do X (antigo Twitter) que atualiza ações das Forças Armadas do Irã anunciou, por volta das 17h28 (horário de Brasília; noite no Oriente Médio), início da "próxima fase" da operação denominada True Promise III contra Israel. Foto indica lançamento de novos mísseis e vídeo posterior retrata a queda de objetos em solo israelense. As Forças de Defesa de Israel confirmaram, também na rede social, às 17h20, que "milhões de israelenses estão correndo para se abrigar no norte de Israel devido aos disparos de projéteis do Irã", junto a vídeo de mísseis no céu noturno.