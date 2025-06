Paralisação de ônibus em BH: tratativas avançam e linhas voltam a circular

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Linhas de ônibus afetadas pela paralisação de motoristas, na manhã desta terça-feira (24/6), estão voltando a circular em Belo Horizonte. A informação é do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH). O Setra-BH disse ainda que as negociações avançaram e o atendimento de todas as 22 linhas começou a ser restabelecido. Porém, não confirma o fim da paralisação.





Usuários relataram dificuldade de pegar o ônibus e diversos pontos ficaram cheios na manhã de hoje em diferentes regiões da capital.

O Setra-BH informou que 22 linhas do transporte público da capital foram afetadas. Segundo o sindicato, a greve é "ilegal e fere a legislação vigente que determina comunicação prévia mínima de 72 horas e a manutenção de serviços essenciais, como o transporte público coletivo".





Ainda de acordo com o Setra-BH, "trabalhadores bloquearam a saída dos ônibus e impediram o início das operações. Há ainda relatos de ameaças a profissionais que tentaram cumprir suas escalas, agravando a gravidade da situação".

Os motoristas reivindicam pagamento do FGTS em dia e melhoria nas condições dos coletivos.