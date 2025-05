Lançado edital para criação e reforma de terminais de ônibus na Grande BH

A Região Metropolitana de Belo Horizonte inicia um processo de modernização no transporte público. Nesta quinta-feira (29), foi aberta a consulta pública para a Parceria Público-Privada (PPP) que prevê a construção de nove novos terminais de ônibus e a reforma de outros dois. As obras, quando forem concluídas, podem beneficiar mais de 150 mil passageiros por dia.

O projeto, conduzido pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) em parceria com a Agência RMBH, está orçado em R$ 447 milhões em obras e aproximadamente R$ 1 bilhão para operação e manutenção ao longo de 30 anos de contrato. A última entrega de terminais na Região Metropolitana foi feita em 2016, em Justinópolis.

Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Pedro Bruno, o projeto faz parte de um conjunto de ações do para enfrentar os gargalos da mobilidade no terceiro maior aglomerado urbano do Brasil. “O Estado já tem feito investimentos importantes, como a expansão do metrô, a revitalização de estações, a criação de novos corredores de ônibus e a maior renovação da frota de ônibus da história do sistema metropolitano,” destacou.

O governo pretende concluir a etapa de consulta pública até o final de junho e publicar o edital ainda em 2025. O edital e o leilão estão previstos para o segundo semestre de 2025, de maneira que as obras possam ser iniciadas ao longo do ano de 2026. Os terminais devem ser entregues até 2028, caso o cronograma seja cumprido.

Onde serão os novos terminais

O projeto contempla terminais em nove municípios da RMBH. Deverão ser construídas novas estruturas nos bairros Petrolândia e Ferrugem, em Contagem; Veneza, em Ribeirão das Neves; Regap, em Betim; além de unidades em Nova Lima, São José da Lapa, e na divisa entre Lagoa Santa e Vespasiano.

Já os terminais Eldorado (Contagem) e Pedro Leopoldo passarão por requalificação completa. Outros dois o terminal Várzea das Flores (Darcy Ribeiro), em Contagem, e o de Santa Luzia estão em construção pelas prefeituras, mas também serão operados por meio da concessão.

Benefícios para os usuários

Segundo o Governo de MG, os novos terminais terão estruturas modernas e acessíveis e poderão reduzir o tempo de viagem e melhorar o conforto dos passageiros. Os espaços funcionarão como pontos de integração multimodal, conectando ônibus troncais a linhas alimentadoras, além de oferecerem bicicletários, banheiros adequados, áreas cobertas, sinalização bilíngue, piso tátil, elevadores e Wi-Fi gratuito.

Os terminais, diz o governo, terão monitoramento por câmeras, vigilância 24h e transmissão em tempo real de informações operacionais para o centro de controle do transporte metropolitano, o que permitirá maior segurança e agilidade na solução de problemas. Também haverá espaço gratuito para feiras de pequenos produtores, artesãos e atividades culturais ou de saúde, fortalecendo a função social dos terminais.

O secretário destacou ainda que haverá otimização das linhas de ônibus, com possível criação de novas linhas ou reconfiguração das existentes. "Estamos dialogando com grandes sistemas municipais, como Belo Horizonte, Contagem, Betim e Nova Lima. A integração metropolitana exige coordenação entre Estado e prefeituras", afirmou.

Concessão e contratos

Atualmente, o transporte metropolitano opera com sete contratos de concessão, que estão passando por uma segunda etapa de modernização, com foco na melhoria do serviço ao usuário. O projeto da PPP dos terminais será independente dessas concessões, mas deve dialogar com elas, inclusive com espaço para novas empresas e operadoras privadas entrarem no sistema.

O Estado já opera terminais via concessão, como no caso da rodoviária de Belo Horizonte (Tergip), que inclui outros cinco terminais e 17 estações. Parte das atuais estruturas é gerida pelo próprio sindicato das empresas de ônibus. Agora, a proposta é atrair um operador privado para construir, manter e operar os 11 terminais metropolitanos previstos nesta nova PPP.

Como participar da consulta pública

A consulta pública segue aberta até 28 de junho de 2025. Qualquer cidadão pode participar, enviando sugestões, críticas ou contribuições pelo e-mail terminais@infraestrutura.mg.gov.br ou acessando o formulário disponível no site da Seinfra. Todo o material técnico que embasou o projeto já está disponível online.

Também serão realizadas cinco audiências públicas presenciais, entre os dias 23 de junho e 1º de julho, em diferentes municípios da Grande BH.