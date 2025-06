Van escolar bate em caminhão, cai em ribanceira e deixa 4 alunos feridos

Uma van do transporte municipal de estudantes de Uberlândia bateu em um caminhão e caiu em um barranco de cerca de dois metros de profundidade, na manhã desta terça-feira (24/6). Quatro estudantes e o motorista do veículo precisaram de atendimento médico. A neblina pode ter contribuído para a colisão.

Era início da manhã quando a van saía da zona rural da cidade do Triângulo Mineiro, em direção à rodovia MGC-452. Em determinado momento, um cavalo mecânico tentou fazer uma conversão para entrar em um trevo, e a van, que vinha logo atrás, não conseguiu parar e bateu na lateral do veículo de carga. Sem controle, o motorista acabou caindo no barranco.

Havia 12 estudantes no transporte, sendo que um foi levado para a Unidade de Atendimento Integrado do bairro Tibery pelo Corpo de Bombeiros para atendimento médico.

A Prefeitura informou que outras duas crianças foram levadas pelos próprios responsáveis a unidades de saúde do município, e um quarto aluno, junto com o motorista da van, recebeu auxílio de servidores municipais, sendo encaminhados para outra unidade de saúde. Alunos e condutor tiveram apenas ferimentos leves.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, tanto a van quanto o caminhão tinham documentação em dia. Aos militares, o condutor do caminhão alegou que não visualizou a van escolar devido à neblina no trecho.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que “equipes da pasta acompanharam o atendimento ao acidente envolvendo a van escolar que atende a Escola Municipal Olhos D'Água, na zona rural, com auxílio aos órgãos de segurança e prestação de suporte aos envolvidos e familiares”. Os demais alunos no transporte não se feriram e estão sob a guarda dos pais.