Briga de família em festa junina termina com irmão matando irmão a facada

Uma briga de família durante uma festa em São João de Jacutinga, distrito de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, terminou com uma tragédia em família. Durante a Festa da Fogueira de São João, João Batista Xavier, de 39 anos, matou um irmão, Joanisio José Luiz Xavier, de 36, com uma facada.

Tudo começou, atrás do palco, com uma briga entre as concunhadas Jamylle, mulher de João Batista, e Carolina, esposa de Joanisio. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Jamylle conversava com a sogra, quando Carolina chegou gritando com ela.

As duas mulheres se atracaram. Nesse instante, João Batista se aproximou e agrediu Carolina, que teria desmaiado. Jamylle, sua mulher, o agrediu, dando-lhe um tapa no rosto.

Joanisio foi em socorro da mulher. Pegou Carolina, colocou-a no colo e caminhou em direção a João Batista, fazendo um desafio: “Quero ver você bater nela na minha frente”.

Joanisio colocou Carolina no chão e os dois se atracaram, trocando socos e pauladas. A briga só parou quando João Batista sacou um canivete e atingiu o braço esquerdo de Joanisio.

Um morto e duas feridas

Nesse instante, os policiais militares chegaram. João Batista fugiu, mas foi alcançado e preso. Joanisio, Jamylle e Carolina foram levados para o Hospital e Maternidade Nossa Senhora Auxiliadora.

No momento em que levavam João Batista para a delegacia, chegou a informação de que Joanisio tinha falecido, em função do ferimento no braço. Ele teve a artéria cortada.

Foi dada voz de prisão em flagrante a João Batista, que está preso na Delegacia de Caratinga.