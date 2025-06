Casal deixa crianças sozinhas em casa para ver festa da fogueira e é preso

Um casal foi preso nesta terça-feira (24/6) após deixar os dois filhos pequenos sozinhos em casa, no município de Ingaí, no Sul de Minas, para participar da festa da fogueira, celebração tradicional em homenagem a São João Batista. A prisão ocorreu depois que o filho mais velho, de 3 anos, foi encontrado, de madrugada, chorando na calçada por uma vizinha.

A criança estava descalça, com frio e afirmou que os pais haviam saído para a festa. Ao acolher o menino e reconhecer de quem ele era filho, a vizinha, de 45 anos, chamou a Polícia Militar (PM), que compareceu ao local por volta de meia noite.

Segundo o boletim de ocorrência, a criança usava roupas inadequadas para a temperatura da noite, estava "faminta e em situação de total desamparo".

Populares informaram à PM que, dentro da casa, também estava o irmão do garoto, de apenas 2 anos. Os dois foram deixados sozinhos durante a madrugada, enquanto os pais, uma mulher de 31 anos e um homem de 27, participavam da festa marcada por fogueira gigante e música ao vivo.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência, destinando a guarda provisória dos irmãos à avó paterna. A reportagem entrou em contato com o órgão para verificar se há outras ocorrências semelhantes envolvendo o casal e aguarda resposta.

Enquanto isso, os policiais deram início ao rastreamento do casal e localizaram os dois no momento em que retornavam da festa. Eles receberam voz de prisão em flagrante por abandono de incapaz e foram conduzidos à delegacia de Lavras, também no Sul de Minas, onde permanecem à disposição da Justiça.

O caso agora está sob responsabilidade da Polícia Civil de Minas Gerais, que vai investigar as circunstâncias do abandono.

A conduta dos pais pode ser enquadrada como crime, de acordo com o artigo 133 do Código Penal Brasileiro, que trata do abandono de incapaz, com agravante quando a vítima é menor de 14 anos e se encontra em situação de perigo.