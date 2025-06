BH: funcionária de condomínio acusa morador de mostrar partes íntimas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma mulher de 50 anos, que realiza serviços de limpeza em um condomínio no Bairro Piratininga, em Venda Nova, recorreu à polícia para acusar um morador de mostrar suas partes íntimas a ela. A ocorrência foi registrada como importunação sexual nessa segunda-feira (23/6). O crime, no entanto, teria acontecido na manhã da última sexta (20).

Na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova, em Belo Horizonte, a funcionária declarou que, por volta das 9h, estava dentro do banheiro para funcionários, quando foi surpreendida com a entrada do morador.

Conforme o relato, o homem abaixou a calça e mostrou o órgão genital. A mulher ainda declarou à polícia que gritou por socorro, deixou o local correndo e foi em direção à portaria.

A vítima disse que tentou acionar a PM no dia do crime, mas foi informada sobre uma alta demanda de ocorrências em andamento, sendo orientada a buscar atendimento presencial em um batalhão da Polícia Militar.

Duas viaturas foram empenhadas para diligências no endereço denunciado, mas o morador não foi encontrado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia