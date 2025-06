Pedágios no trecho mineiro da BR-050 ficam mais caros em julho

Os valores de pedágio na rodovia BR-050 no trecho entre Cristalina (GO) e a divisa de Minas Gerais com São Paulo terão aumento em julho. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o reajuste nas seis praças administradas pela Ecovias Minas Goiás (ECO-050).

Na prática, os usuários da BR-050 passarão a pagar tarifa básica, de veículos de passeio, de R$ 8,90 em Ipameri (P1), R$ 9,60 em Campo Alegre de Goiás (P2), R$ 7,30 e R$ 5,50 em Araguari (P3 e P4), R$ 7,90 em Uberaba (P5) e R$ 5,60 Delta (P6). O novo valor entra em vigor em 8 de julho.

A ANTT informou que a medida faz parte do processo de gestão contratual que assegura o equilíbrio econômico-financeiro das concessões rodoviárias federais, promovido pela agência. "O objetivo é manter a sustentabilidade dos investimentos, a prestação de serviços adequados aos usuários e o cumprimento das obras e melhorias previstas em contrato", diz a publicação no Diário Oficial da União.

A revisão e o reajuste tarifário seguem a "variação positiva de 6,38% medida pelo IPCA, além de componentes específicos do contrato, como o Fator D, que representa 6,54% de impacto tarifário. A tarifa também incorpora os efeitos do 7º Termo Aditivo, que alterou a estrutura de remuneração prevista no contrato original", de acordo com informações da ANTT.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A revisão e o reajuste tarifário seguem as normas previstas na Lei nº 10.233/2001 e no Decreto nº 4.130/2002, com acompanhamento prévio do Ministério da Fazenda, assegurando total conformidade legal e regulatória.