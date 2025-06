Cidade mineira onde não há balonismo quer proibir a atividade

Divinópolis, na Região Central de Minas, quer proibir a prática do balonismo após o acidente que matou oito pessoas em Santa Catarina, no último sábado (21/6). O “detalhe” é que, no município, essa atividade já não é praticada, de modo que o veto legal não deverá surtir qualquer efeito. Quem prometeu tornar o balonismo ilegal na cidade, por meio de decreto, foi o prefeito Gleidson Azevedo (Novo).

Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, o chefe do Executivo de Divinópolis declarou: "O poder público tem que valorizar a vida. Balão, só o secretário de Cultura; vamos fazer evento que preste." Até o momento, porém, a prefeitura ainda não publicou nenhum decreto no Diário Oficial dos Municípios Mineiros.

No mesmo vídeo, o prefeito também fez uma declaração em tom de provocação aos partidos de esquerda, tema que ele aborda com frequência em postagens nas redes sociais: "Balonismo, aqui, não — ainda mais balão vermelho: esse é um crime ambiental e contra a vida", afirmou.

Cabe esclarecer que não existe, no Brasil, nenhuma legislação que proíba a prática do balonismo. Pelo contrário: a atividade é autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Após os acidentes, no entanto, surgiram movimentos que defendem uma fiscalização mais rigorosa.