Nuvens de poeira mudam paisagens do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba

Cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba registraram ventos fortes seguidos de "tempestades de areia", que formaram imensas nuvens de poeira. O fenômeno ocorreu durante a tarde desta segunda-feira (23/6).

Algumas imagens foram registradas por moradores de Uberaba, Araxá, Frutal e Sacramento e divulgadas em redes sociais.



Segundo a climatologista Wanda Prata, o fenômeno climático ocorreu devido a diferenças de pressões atmosféricas de uma frente fria que entrou na região com as que estavam nas cidades.



"Os ventos sempre se deslocam das áreas frias para as quentes. Nesse caso tivemos um sistema de baixa pressão caminhando e bastante umidade entrando e deixando algumas chuvas. Porém, como a diferença barométrica era grande nos locais que esse sistema estava a caminho e a nossa pressão atmosférica ainda era mais baixa do que esse sistema, então ocorreu essa ventania. E não era muita diferença (de pressões atmosféricas), não, porque senão as velocidades dos ventos seriam maiores", explicou a climatologista.

Ainda conforme Prata, foram registrados em Uberaba ventos de cerca de 50km por hora. "Esses ventos tiveram a capacidade de passar pelo chão, que, nesse momento, se encontra arado e solto, levantando os segmentos mais finos e atingindo todo Triângulo Mineiro. Depois que passou a poeira, entrou então o sistema de baixa pressão, que trouxe algumas chuvinhas pouco significativas. Aqui (em Uberaba) choveu 8mm. Deu para apagar a poeira", destacou.

A climatologista ressalta, ainda, que a chegada do ar frio vai derrubar as temperaturas na região durante dois dias (terça e quarta-feira, 24 e 25/6). "Essa frente toda tem direção ao norte, sendo que é somente hoje e amanhã o frio e depois as temperaturas vão começar a se elevar", finalizou.

Previsão do tempo

De acordo com o Clima Tempo, nesta terça-feira (24/6), em Uberaba a mínima foi de 10ºC e a máxima de 18ºC, com previsão de 98% de chuva e trovoadas.

Nesta quarta-feira (25/6), o frio continua, com previsão de mínima de 9°C e máxima de 25°C, com 0% de possibilidade de chuva. O tempo deve ficar ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e noite de céu limpo.

Já na quinta-feira (26/6), o tempo esquenta um pouco, com 17°C de mínima e 26ºC de máxima, com dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e sem previsão de chuvas.