Frio vai continuar em BH? Confira a previsão para os próximos dias

A chegada da frente fria em Minas Gerais colocou a capital sob alerta de baixa temperatura nesta terça-feira (24/6). O fenômeno climático que se instalou no estado deve trazer clima típico do início do inverno até a próxima sexta (27/6) em todo o estado.

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um aviso prevendo baixa temperatura nas primeiras horas da manhã devido à atuação da massa de ar polar. Os termômetros devem ficar em torno dos 11°C.

O Inmet também publicou um alerta de perigo potencial para declínio de temperatura, válido para 488 municípios mineiros, incluindo Belo Horizonte. A previsão é de uma queda entre 3°C e 5°C nas temperaturas, o que representa risco leve à saúde, especialmente para idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias.

Além do frio, o órgão municipal alerta para chuva isolada de até 20 milímetros e rajadas de vento em torno de 45 km/h até as 8h desta quarta-feira (25). A umidade relativa do ar também deve permanecer baixa, podendo chegar a 30%, bem abaixo do ideal, que varia entre 50% e 60%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Recomendações





- Hidrate-se;



- Evite banhos com água quente para não potencializar o ressecamento da pele. Se necessário, use hidratante;

- Realize atividades físicas utilizando agasalho;



- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;



- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino