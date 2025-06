Frente fria derruba temperaturas em Minas; saiba até quando vai o frio

A frente fria que chegou a Minas Gerais nesta terça-feira (24/6) promete derrubar os termômetros em várias regiões do estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno deve atuar até sexta-feira (27/6), trazendo queda nas temperaturas, possibilidade de geada no interior e até risco à saúde por conta do frio e da baixa umidade do ar.

O Inmet emitiu um alerta de perigo potencial para declínio de temperatura, válido para 488 municípios mineiros, incluindo Belo Horizonte. A previsão é de uma queda entre 3°C e 5°C nas temperaturas, o que representa risco leve à saúde, especialmente para idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias.

Segundo o meteorologista Lizandro Gemiack do Inmet a frente fria avança rapidamente e ocorre quando há o encontro de duas massas de ar com características diferentes uma mais quente ao norte e outra de ar frio de origem polar ao sul. Essa combinação provoca aumento da nebulosidade, possibilidade de chuva e a chegada do ar mais gelado.

O frio será sentido de forma mais intensa no Sul de Minas e no Triângulo Mineiro, onde os termômetros podem marcar entre 3°C e 5°C, com possibilidade de quedas ainda maiores em pontos mais altos, chegando até abaixo de zero, o que favorece a formação de geadas. As temperaturas também caem no Noroeste, Zona da Mata, região Central, Metropolitana e Leste de Minas, embora com menor intensidade.

Em Belo Horizonte, o impacto do frio será mais passageiro. A cidade amanheceu com mínima de 15,5°C nesta terça-feira, registrada às 6h na estação Floresta, e a máxima não deve passar de 24°C. A expectativa é que a madrugada de quarta-feira (25) seja a mais fria, com mínima prevista de 12°C, e que o frio persista até sexta-feira (27), com mínimas entre 12°C e 13°C e máximas que voltam a subir gradualmente a partir do fim de semana.

Além do frio, a Defesa Civil de BH alerta para chuva isolada de até 20 milímetros e rajadas de vento em torno de 45 km/h até as 8h desta quarta-feira (25). A umidade relativa do ar também deve permanecer baixa, podendo chegar a 30%, bem abaixo do ideal, que varia entre 50% e 60%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O instituto ressalta que este é um cenário típico do inverno, que em 2025 deve se comportar dentro da normalidade, diferente do ano passado, quando as temperaturas ficaram 0,79°C acima da média histórica. Até agora, o recorde de frio no ano foi registrado em 13 de junho, com 8,4°C na estação Cercadinho, na Região Oeste de BH, e sensação térmica de -13,3°C.

Menores temperaturas registradas em BH em 2025:

8,4 ºC - 13/6/2025 - 06h00 - Cercadinho

8,7 ºC - 12/6/2025 - 06h00 - Mangabeiras

8,8 ºC - 15/6/2025 - 07h00 - Venda Nova

9,4 ºC - 14/6/2025 - 05h00 - Cercadinho

10,8 ºC - 16/6/2025 - 05h00 - Cercadinho

11,7 ºC - 17/6/2025 - 03h00 - Cercadinho

12,1 ºC - 20/5/2025 - 06h30 - Venda Nova

12,3 ºC - 3/5/2025 - 06h05 - Mangabeiras